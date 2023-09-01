Кумедну ситуацію помітили фани співачки.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер не зуміла приховати, що ревнує свого чоловіка Олександра Волошина до інших жінок. На шоу "Трендсеттер" вона помітила, що її обранець "пускав бісики" скандальній Анні Алхім.

Трінчер не стала терпіти, прямо перед камерами вона влаштувала "сцену ревнощів". Коли блогерка бачила, що Волошин та Алхім стали занадто люб'язними, вона ніби жартома сказала, аби її обранець вийшов зі студії.

Кумедний момент помітили й фани співачки. Вони вже зробили жартівливе відео, у якому показали усю ситуацію. Трінчер навіть "репостнула" його у Stories та підлила масла у вогонь, адже публічно звернулася до Алхім:

"Ще раз посміхнешся моєму чоловіку... Я попередила!".

Цілком ймовірно, що блогерка писала це жартома. Проте на тлі того, що нещодавно вона та її чоловік жили окремо та відверто говорили про проблеми у шлюбі, це має доволі дивний вигляд.

Трінчер влаштувала "сцену ревнощів" чоловіку - відео

Що відомо про стосунки Трінчер та Волошина

Стосунки Трінчер та Волошина у мережі називали "хайпом". Втім, коли у 2021 році блогер освідчився співачці, фани повірили у те, що між ними справді виникло кохання. Пара одружилася у вересні 2022. Трінчер та Волошин не стали влаштовувати гучне свято на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Нещодавно ж Трінчер розповіла про кризу у стосунках з Волошиним. Вони роз'їхалися та тимчасово не жили разом, таку пораду їм дав психолог.

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