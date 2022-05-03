За його словами, вона часто плаче через те, що зараз відбувається.

Російський актор Артем Алексєєв прокоментував мовчання про війну в Україні своєї дружини, української актриси Галини Безрук.

Він написав, що Галина останнім часом часто плаче через те, що відбувається у світі, але так і не назвав війну війною, а Росію - агресором.

"Ти дуже багато плачеш останні тижні... ми всі... Ти сказала нічого не викладати, а я хочу щоб "мислячий" і розуміючий, що відбувається, і твою ситуацію, в якій ти знаходишся. Ти "не мовчиш"! Я знаю! Я поруч", - написав Алексєєв.

Зазначимо, вже понад два місяці Галина Безрук мовчить про війну в рідній Україні. За весь цей час вона опублікувала лише кілька постів, в яких натякнула на свою проукраїнську позицію, але ніяких чітких визначень в них не було.

Нагадаємо, раніше Галина Безрук у приватній бесіді з українською актрисою Наталкою Денисенко сказала, що боїться говорити про війну. За її словами, вона не хоче загриміти у в'язницю в РФ.

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