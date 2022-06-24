З початком повномасштабної війни в Україні у жінок змінилися смаки. Якщо раніше вони обожнювали акторів, музикантів або спортсменів, то зараз на піку популярності військові.

Так кого ж з українських військових жінки охрестили "крашами"?

Архівне фото головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного просто підірвало мережу. В молодості він був нереальним красенем, а з роками став ще краще. Саме під його керівництвом ЗСУ дають героїчну відсіч "другій армії світу".

Валерій Залужний / фото УНІАН

"Красень! Бережи його Господь", "Син свого народу", "Який козак", "На фотку молодого Залужного можна дивитися вічно", - пишуть користувачі мережі.

24-річний Роман Ратушний також підкорив серця всіх українців. Він запам'ятався своєю знаменитою фразою: "Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше їх доведеться вбивати нашим дітям". До 24 лютого він був активістом і боровся з незаконними забудовами в Україні. А після початку війни пішов служити в ЗСУ. Він був розвідником, і загинув 9 червня під Ізюмом, захищаючи незалежність нашої країни.

Роман Ратушний / фото го "Захистимо Протасів Яр"

Ще одна знаменита фраза з початку війни "Російський військовий корабель, йди н*хуй". Її авторство приписували піхотинцю Роману Грибову, але пізніше виявилося, що не він її придумав. Хто насправді задав тренд серед українців - невідомо. Ім'я цього військового не розсекречують в цілях безпеки. Але навіть попри це, Роман Грибов з острова Зміїний таки став героєм України.

Роман грибів / фото

Раніше УНІАН назвав головних секс-символів на війні.

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