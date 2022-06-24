Вони - герої України, які довели свою любов до народу і країни.

З початком повномасштабної війни в Україні у жінок змінилися смаки. Якщо раніше вони обожнювали акторів, музикантів або спортсменів, то зараз на піку популярності військові.

Так кого ж з українських військових жінки охрестили "крашами"?

Архівне фото головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного просто підірвало мережу. В молодості він був нереальним красенем, а з роками став ще краще. Саме під його керівництвом ЗСУ дають героїчну відсіч "другій армії світу".

"Красень! Бережи його Господь", "Син свого народу", "Який козак", "На фотку молодого Залужного можна дивитися вічно", - пишуть користувачі мережі.

24-річний Роман Ратушний також підкорив серця всіх українців. Він запам'ятався своєю знаменитою фразою: "Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше їх доведеться вбивати нашим дітям". До 24 лютого він був активістом і боровся з незаконними забудовами в Україні. А після початку війни пішов служити в ЗСУ. Він був розвідником, і загинув 9 червня під Ізюмом, захищаючи незалежність нашої країни.

Ще одна знаменита фраза з початку війни "Російський військовий корабель, йди н*хуй". Її авторство приписували піхотинцю Роману Грибову, але пізніше виявилося, що не він її придумав. Хто насправді задав тренд серед українців - невідомо. Ім'я цього військового не розсекречують в цілях безпеки. Але навіть попри це, Роман Грибов з острова Зміїний таки став героєм України.

Раніше УНІАН назвав головних секс-символів на війні.

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