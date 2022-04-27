Ким захоплюються українки / Фото - instagram.com

Олексій Арестович більше не єдиний "краш" українок. Багато військових можуть конкурувати із ним. УНІАН зібрав головних секс-символів передової.

Артур Тураєв

Йому 27 років. Попри модельну зовнішність, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну красень вже був професійним військовим.

Артур Тураєв / Фото - instagram.com

Раніше він брав участь в АТО, а зараз в гарячих точках обороняє свою країну. Він став відомим завдяки відео в TikTok, де вже встиг вразити українок і своїм володінням зброєю, і грою на фортепіано.

Артур Тураєв / Скріншот з відео

Однак Артур Тураєв вже давно не холостяк, тому, як то кажуть, дивимося, але руками не чіпаємо. 

Артур Тураєв з дівчиною / Фото - instagram.com

Євген Іващенко

Ще одна мрія українських дівчат. До війни Євген був фітнес-тренером, тому приголомшив прихильниць не лише своїм поглядом, а ще і спортивною статурою. Серце чоловіка вільне. У своїх соцмережах він неодноразово жартував про те, що після війни хотів би одружитися.

Євген Іващенко / Фото - instagram.com

Макс Барських

Співак ще до того, як вступив до лав ЗСУ, мав багато прихильниць. Втім, після публікацій Макса в Instagram, де він у військовій формі, кількість фанаток лише збільшилася. 

Макс Барських на війні / Фото - instagram.com

Під кожним дописом музиканта йому залишають компліменти.

Скріншот коментарів до публікації Барських / instagram.com

Валерій Маркус

Письменник, який обороняє нашу країну ще з 2014 року, отримав звання головного "крашу" не просто так - допомогло поєднання його модельної зовнішності та розуму. 

Валерій Маркус / instagram.com/valerii_markus

Зазначимо, Маркус також він веде активну інформаційну війну з росіянами й глузує над окупантами.

Нагадаємо, раніше було визначено головного секс-символа української армії. Цей захисник України не на жарт запав у душу жінкам.

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