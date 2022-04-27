Вони стали не тільки відважними військовими, а ще і головними "крашами".

Олексій Арестович більше не єдиний "краш" українок. Багато військових можуть конкурувати із ним. УНІАН зібрав головних секс-символів передової.

Артур Тураєв

Йому 27 років. Попри модельну зовнішність, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну красень вже був професійним військовим.

Раніше він брав участь в АТО, а зараз в гарячих точках обороняє свою країну. Він став відомим завдяки відео в TikTok, де вже встиг вразити українок і своїм володінням зброєю, і грою на фортепіано.

Однак Артур Тураєв вже давно не холостяк, тому, як то кажуть, дивимося, але руками не чіпаємо.

Євген Іващенко

Ще одна мрія українських дівчат. До війни Євген був фітнес-тренером, тому приголомшив прихильниць не лише своїм поглядом, а ще і спортивною статурою. Серце чоловіка вільне. У своїх соцмережах він неодноразово жартував про те, що після війни хотів би одружитися.

Макс Барських

Співак ще до того, як вступив до лав ЗСУ, мав багато прихильниць. Втім, після публікацій Макса в Instagram, де він у військовій формі, кількість фанаток лише збільшилася.

Під кожним дописом музиканта йому залишають компліменти.

Валерій Маркус

Письменник, який обороняє нашу країну ще з 2014 року, отримав звання головного "крашу" не просто так - допомогло поєднання його модельної зовнішності та розуму.

Зазначимо, Маркус також він веде активну інформаційну війну з росіянами й глузує над окупантами.

Нагадаємо, раніше було визначено головного секс-символа української армії. Цей захисник України не на жарт запав у душу жінкам.

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