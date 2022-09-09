Через смерть її Величності без господаря залишилися чотири вихованця.

Як відомо, Єлизавета II дуже любила собак. За все життя у королеви було близько тридцяти вихованців. Так, зараз без господаря залишилися коргі Кенді і Муїк, доргі Сенді і кокер-спанієль Ліссі.

Як пише видання Newsweek, цитуючи слова біографа Інгріда Сьюарда, вихованці швидше за все залишаться саме в королівській родині.

"Вона любила тварин і обожнювала собак. Так було завжди, вони були її першим коханням і стали останнім. Я припускаю, що за собаками буде доглядати сім'я, ймовірно, Ендрю, оскільки він подарував їх їй. Вони зовсім молоді, коргі і доргі", - сказав Королівський біограф в коментарі журналістам.

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Відомо, що перша собака з'явилася у Єлизавети II, коли їй було 18 років. Тоді батьки подарували дівчині коргі. Єлизавета дала їй кличку Сьюзан.

Нагадаємо, на 97-му році пішла з життя Королева Великобританії і королівств Співдружності Єлизавета II. До слова, у березні 2022 року Її Величність зробила щедру пожертву комітету надзвичайних ситуацій у Британії, що допомагає українським біженцям.

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