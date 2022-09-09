Вона завжди радувала публіку стильними, елегантними і ідеально доповненими нарядами.

8 вересня 2022 року померла королеви Британії Єлизавета II. Ця новина стала справжньою трагедією для всього світу. УНІАН згадує кілька її яскравих образів.

Так, капелюшки і костюм - улюблений одяг Її Величності. Але з'являлася вона на публіці також в хусточці, плащі і гумових чоботях. У такому образі вона відвідала кінне шоу в 2019 році.

На святкуванні 9-річчя принца Джорджа Королева Єлизавета з'явилася в зеленому костюмі з капелюшком. Піджак прикрасила розкішна брошка, а на шиї - біле намисто. Капелюшок доповнений ремінцями в тон до самого образу.

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На честь 31-річчя Незалежності України на сторінці офіційного інтернет-представництва королівства в Twitter з'явилася фотографія Її Величності в блакитному костюмі і капелюшку. Головний убір був прикрашений синіми і білими квітами, на шиї у неї були білі намиста з перлів, а сережки підібрані в доповненні до намиста.

До слова, був у гардеробі королеви і образ на підтримку України. Так, одного разу вона з'явилася на публіці в жовтому костюмі з синіми кольорами на капелюсі.

Однією з останніх публічних зустрічей, на якій побувала королева Британії, стала зустріч з новим прем'єр-міністром Ліз трас. Перед камерами Єлизавета II з'явилася в дуже скромному вбранні: довгій картатій спідниці, сірій сорочці і в сірому кардигані. Взута була в чорні лофери.

Нагадаємо, якою нам запам'яталася королева Єлизавета II.

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