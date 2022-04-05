Однією з граней агресії РФ проти України є інформаційна війна.

Українська співачка Оля Цибульська розповіла про те, які фейки в Росії поширюють про українських артистів. Зірка підкреслила-їхня мета-спровокувати скандали навколо виконавців з України.

Про це Цибульська написала у себе в Instagram.

Цибульська опублікувала у себе в профілі скріншоти листувань, які підтверджують, що Оля нібито погодилася виступати для росіян за п'ять тисяч євро. Зірка заявила-це фейкова інформація, і в РФ вона концерти не дає.

Артистка розповіла, що така інформація поширюється для того, щоб дискредитувати українських виконавців.

"І я знаю про випадки наших артистів, коли брали ці листування і фотошополі, ніби артистів запрошували виступати в Росію і вони погоджувалися. Хочу вас попередити: ніяких виступів Росії у мене не було і не буде", - заявила співачка.

Нагадаємо, український танцюрист Назар Грабар записав відео з Бучі, в якому розповів про всі звірства російських окупантів.

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