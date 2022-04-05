Назар Грабар записав відео з Бучі.

Український танцюрист Назар Грабар записав відео з Бучі, в якому розповів про всі звірства російських окупантів.

За його словами, окупанти пробралися в його будинок. Вони проникли в його квартиру і винесли звідти все, що тільки можна було.

"У мене більше немає дому. У моєму будинку була база російських солдатів, конкретно в моїй квартирі. Все винесли. Але це не найстрашніше. Навколо житлового комплексу лежать тіла молодих людей, таких як я віком, зв'язані і розстріляні. Російські солдати, хоча це навіть не солдати, це просто нікчеми, ви навіть не тварини. Навіть у тварин є співчуття. Ви просто, бл*дь, чм*, яке прийшло красти сковорідки і телевізори, бл*дь, у мирних людей. І людей розстрілювати", - емоційно відреагував Назар на звірства окупантів.

Він додав, що російські військові б'ють нишком, і вони зовсім не є другою армією в світі.

"І ви називаєте себе другою армією в світі? Так ви чм*, ви просто, бл*дь, бандити, які б'ють нишком. Ви, с*ка, вже програли цю війну", - додав танцюрист.

Нагадаємо, раніше російський актор з "Дизель шоу" показав, як виглядає його будинок під Києвом після обстрілу.

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