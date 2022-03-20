Телеведуча розкритикувала російський концерт в "Лужниках".

18 березня в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російських зірок, в тому числі Поліна Гагаріна, яка виконала пісню Віктора Цоя "Кукушка" і нарвалася на критику від його фанатів.

Так, цей концерт не залишив без уваги українських артистів, які "рознесли" його в пух і прах.

Телеведуча Маша Єфросиніна "проїхалася" по деяких зірках РФ. Щодо Поліни Гагаріної Єфросиніна заявила, що та святкує смерть українських дітей.

"Дно! Позорище", - додала Єфросиніна.

Також вона згадала Тіну Канделакі і Миколу Баскова, які люто підтримують агресію Путіна на території України.

"Продажні Тінуська, Коляня, Ескадрон та інша шлюшна гнилота, які скоро за цукор і медальку будуть цілувати підошву царя", - додала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Машу Єфросиніну оголосили ворогом Російської Федерації.

Вас також можуть зацікавити новини: