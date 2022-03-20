Серед ворогів Росії опинилися й інші українські знаменитості.

Російський Комітет захисту національних інтересів визнав українську телеведучу Машу Єфросиніну ворогом РФ.

Так, Єфросиніна вже встигла відреагувати на це. У своєму Instagram вона опублікувала скріншот і з іншими знаменитостями, які потрапили в "чорний список" РФ і написала: "Ось і день пройшов не дарма. Слава Україні!"

Шанувальники телеведучої відзначили, що її тепер офіційно оголосили порядною людиною, яка засуджує президента РФ Володимира Путіна і не підтримує війну в Україні.

"Гордість України", "Це найкраще звання", "Машо, це нагорода. Любимо нескінченно", "Це як дошка пошани для українців", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше в список ворогів Росії потрапив і телеведучий Дмитро Комаров.

Вас також можуть зацікавити новини: