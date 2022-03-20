Російський Комітет захисту національних інтересів визнав українську телеведучу Машу Єфросиніну ворогом РФ.
Так, Єфросиніна вже встигла відреагувати на це. У своєму Instagram вона опублікувала скріншот і з іншими знаменитостями, які потрапили в "чорний список" РФ і написала: "Ось і день пройшов не дарма. Слава Україні!"
Шанувальники телеведучої відзначили, що її тепер офіційно оголосили порядною людиною, яка засуджує президента РФ Володимира Путіна і не підтримує війну в Україні.
"Гордість України", "Це найкраще звання", "Машо, це нагорода. Любимо нескінченно", "Це як дошка пошани для українців", - пишуть шанувальники в коментарях.
Нагадаємо, раніше в список ворогів Росії потрапив і телеведучий Дмитро Комаров.