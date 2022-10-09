Телеведучий разом з побратимами, на щастя, був в окопі.

Український телеведучий і боєць ЗСУ Даніель Салем показав страшне відео, яке він зняв під час ворожого обстрілу його позиції.

У момент, коли Салем разом з двома побратимами знаходився в окопі, окупанти відкрили вогонь. Над ними пролетів снаряд, і, ймовірно, впав дуже близько, оскільки звук був досить гучний і почала сипатися земля.

Але навіть в такій ситуації Даніель не втрачає почуття гумору і з оптимізмом сприймає все, що відбувається. Ймовірно, саме це і рятує його в найважчі моменти на війні.

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"Одного разу сиділи ми втрьох в дитячій, і думали, фарбувати стелю або не фарбувати і вирішили, що треба б пофарбувати", - підписав відео Салем.

Нагадаємо, раніше Даніель Салем розповів, що його пограбували прямо на передовій. За словами знаменитості, хтось вкрав у нього його особистий спальник. Пізніше він звернувся до злодія і запитав, для чого йому потрібен був чужий спальник.

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