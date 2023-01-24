Чоловік отримав поранення в руку.

Український телеведучий і воїн ЗСУ Даніель Салем міг загинути під час контактного бою з окупантами. На допомогу йому прийшов побратим, який прикрив Салема, коли у нього закінчився короб з кулеметним боєприпасом.

"Так просто написати: спасибі тобі, що прикрив. Але так важко пояснити, скільки стоїть за цим. У той момент, коли ти почув моє: "Порожній", коли у мене закінчився короб з кулеметним боепрепасом, ти витягнув з рюкзака інший короб, подав його мені і перекрив вогнем у бік ворога", - написав Салем на своїй сторінці в Instagram.

Він додав, що найстрашніше на війні - це лякатися за своїх побратимів. До слова, друг Салема днями отримав поранення під час того ж контактного бою. Тоді поранений боєць проявив всю силу українського духу, і поки йому зупиняли кров, він співав гімн нашої країни.

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"Друже, ми знову говоримо легендарне: "Не цього разу!". Скоро рука твоя буде працювати, як раніше, і ми знову підемо на завдання разом. У нас ще купа справ, брате. Ніхто крім нас!" - додав Салем.

Нагадаємо, раніше Даніель Салем розповів, як Тіна Кароль подарувала ЗСУ машину.

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