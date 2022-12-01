Співачка перерахувала необхідну суму на покупку авто зі свого благодійного фонду.

Український телеведучий і воїн ЗСУ Даніель Салем розповів, що співачка Тіна Кароль подарувала його підрозділу бойову машину. Для Салема це стало справжньою несподіванкою, адже, як він зізнався, не просив про це знаменитість.

Виявляється, Кароль подзвонила йому дізнатися, як у нього справи. Він розповів їй, що його підрозділу потрібен автомобіль. У розмові Тіна сказала, щоб Салем зв'язався з бухгалтером її благодійного фонду. Мовляв, вона перерахує необхідну суму.

У програмі Зірковий" телеведучий зізнався, що бойовий автомобіль для його підрозділу зробив його знайомий з Одеси. Однак чоловік озвучив суму, якої на той момент не було у Даніеля. Тому Кароль і надала своєму другові допомогу.

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"Вона почала мене розпитувати. Каже: "А скільки ти зібрав вже?" Я відповідаю, що у мене є десь тисяча доларів, але її треба не тільки купити, а ще там щось зробити. Вона просить мене почекати і кладе слухавку. Пише смс: "Тобі зараз набере наш бухгалтер від фонду і передасть всі гроші. Це для вас подарунок від мене. Давайте, хлопці, воюйте". Це було дуже круто, тому що ми з нею прям друзі-друзі, але я ніколи у неї нічого не просив. Я знаю, що у неї багато справ", – поділився ведучий.

Він додав, що попередні машини служили всього тиждень, а цю він вважає фартовою, адже вона в робочому стані перебуває вже місяць.

Нагадаємо, раніше Даніель Салем розповів, як ледь не загинув на фронті.

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