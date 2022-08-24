Телеведучий каже, що безпосередньо під час виконання бойового завдання страху не відчуває.

Відомий телеведучий і ресторатор Даніель Салем, який після 24 лютого пішов захищати Україну в лавах ЗСУ, зараз служить у розвідці. В інтерв'ю проекту "ЖВЛ" він розповів, в які моменти відчуває страх.

"Ти там, все. Немає минулого, немає майбутнього. Важко, але не страшно. Не страшно саме в той момент (на бойовому завданні, - ред). Страшно, коли ти йдеш на завдання, і страшно, коли все закінчується", - поділився Салем.

Чоловік мінімум сім разів потрапляв під обстріли. Під час одного з таких випадків Даніель отримав контузію і практично оглух на одне вухо.

"Як в акваріумі зараз ... Ще слух не повернувся, проходжу обстеження", - уточнив телеведучий, ресторатор і військовий.

Також нещодавно Салем "зловив" кулю в бронежилет і проходив лікування. Після того як він повністю відновиться, планує йти знову на передову. Тим більше, каже Даніель, зараз сприймає свою діяльність як те, що в даний час виходить у нього найкраще.

До слова, тепер він вже не ресторатор. Каже, що відношення до тих закладів, які у нього були в Одесі, більше не має.

"Я вже не маю ніякого конекту зі своїми закладами. Все, для мене ця сторона бізнесу закрита. Це в минулому", - додав Салем.

Нагадаємо, раніше Даніель Салем розповів про поранення і ризик втратити життя на фронті.

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