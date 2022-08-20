Телеведучий і ресторатор, який пішов захищати Україну, нещодавно лежав у лікарні через травму спини.

Відомий український телеведучий і ресторатор Даніель Салем, який пішов захищати країну в лавах ЗСУ, дав інтерв'ю проекту "Неймовірна правда про українців". Там він зізнався, що нещодавно був на лікарняному через травму спини.

"Я в спецпідрозділі, і я в авіарозвідці в бригаді 299, тому у нас є виїзди. Зараз моя сім'я не тут, у мене немає друзів крім військових моїх побратимів. І якщо ми їдемо "відпочивати", якщо так можна сказати, я обираю робити щось корисне - волонтерю. Наприклад, зараз у мене був лікарняний, тому що отримав травму спини. Зловив, як то кажуть, кулю в броник", - розповів Салем.

Кілька місяців тому у нього вже були проблеми - він отримав контузію і втратив слух.

"Зараз там новоутворення - кіста, яка заважає слуху повернутися", - поділився Даніель.

Також телеведучий розповів, що у нього в телефоні було прощальне відео. Його Салем записав на випадок загибелі на фронті. Але вирішив видалити ролик.

"Мені сказали, що це погана прикмета, як і голити бороду. Якщо я помру як воїн - це буде гідна смерть. Ну, якщо вмирати, що може бути краще, ніж вмирати за свою країну, за щось велике і дійсно круте", - резюмував Даніель Салем.

Нагадаємо, Коля Серга відправився на виконання завдання з Даніелем Салемом.

Вас також можуть зацікавити новини: