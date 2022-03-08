Мене дивують люди, які схвалюють війну, висловився співак.

Український співак і шоумен Андрій Данилко (псевдонім Вєрка Сердючка) гнівно пройшовся по російських артистах, які услід за Кремлем виправдовують війну РФ проти України.

Про це йшлося в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Данилко зазначив, що зараз у колег по сцені не може бути жодних "вилянь", на якому вони боці: "Зараз іспит – і ми побачимо, хто є хто".

"Що я думаю про українських артистів, які виступають у Росії? Зараз та ситуація, коли не може бути вилянь", - сказав Данилко.

Він також обурився позицією деяких публічних людей, які услід за Путіним називають російсько-українську війну "спеціальною операцією".

"Мене дивують люди, які це схвалюють. Я просто шокований, коли якісь російські артисти кажуть: "Путін має рацію". Путін має рацію, що немає міст? Путін має рацію, що вбивають дітей? Ну як ти можеш таке молоти?! "Спецоперація", бл***! Яка спецоперація? Але, знову ж, це іспит. Зараз ми бачимо, хто є хто", - висловився Данилко.

Як писав УНІАН, український суд дозволив затримати російського співака Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підкреслила, що незабаром Баскова затримають правоохоронці тієї країни, кордон якої він перетне.

Також вона порекомендувала росіянину знайти юристів, оскільки "перші дзвінки, які ви зробите, результату не дадуть".

Раніше Україна запустила офіційну процедуру оголошення російського режисера Микити Михалкова в міжнародний розшук. Крім того, суд заочно арештував росіянина-колаборанта Олега Газманова.

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