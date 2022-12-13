Він розповів, що у них дуже хороші стосунки.

Український співак Володимир Дантес розповів, які у нього стосунки з дітьми своєї коханої Даші Кацуріної. Він розповів, що не намагається замінити дітям батька, бо Михайло Кацурін дуже хороший в цьому плані.

Однак він з дітьми зблизився. Вони багато часу проводять разом. Особливо комфортно йому спілкуватися з однорічним Іваном. Та й зі старшою дочкою Даші і Міші йому вдається знаходити спільну мову.

"Одного разу Даша укладала малюка і лягла спати. А я сидів, були якісь погані новини, ми були в турі. Я налив собі віскі, сиджу. А Саша каже: "А що ти п'єш?" Кажу: "Віскі з чорним напоєм". Вона каже: "А можна і мені це?". Ну, не віскі, а цей напій. Кажу: "Так". І ми почали з нею просто розмовляти. Вона мені щось своє розповідає про школу, про дитсадок, про Україну, де вона була... А я їй про свої якісь проблеми", - поділився Дантес в інтерв'ю Олені Кравець.

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Він додав, що у дітей є чому повчитися. Після посиденьок з Сашею він пішов спати дуже натхненним.

"Діти - це дуже важко, але насправді це настільки кайфово і відмінно, що я кожному рекомендую", - підсумував Дантес.

Нагадаємо, раніше Дантес впевнено відповів, чи хоче дітей від Даші Кацуріної.

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