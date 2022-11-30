Музикант зараз зустрічається з жінкою, у якої вже є двоє дітей від першого шлюбу.

Влітку музикант Володимир Дантес і ресторатор Даша Кацуріна оголосили про стосунки. Багато шанувальників вважають, що це було зроблено на зло Дорофєєвій і Михайлу Кацуріну, які закрутили роман відразу після розлучення.

Зараз Дантес в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова" відповів на найпопулярніше запитання - чи хоче Він дітей від Даші. Ось що сказав гуморист:

"Та куди там, блін? Там двоє, куди ще третього? Собаку-максимум".

Відзначимо, що від першого шлюбу у Даші Кацуріної є син Іван і дочка Олександра. Судячи з stories знаменитостей, новий коханий мами проводить з ними досить багато часу. Сам Дантес коментував, що йому це подобається, чим він сам дуже здивований.

"Я ж чайлдфрішник, до речі. Чайлдфрішник з двома дітьми. Я ніколи не думав, що це так круто. Діти - це вау. Діти - це так важко, це реально важко. І паралельно це так круто. Вони висмоктують з тебе енергію і тут же її віддають тобі. І найстрашніше – це те, що я починаю сумувати за ними", - сказав Володимир Дантес.

Артист підкреслив, що не намагається замінити малюкам батька, так як у них є тато і він активно займається вихованням, попри на розлучення.

Нагадаємо, раніше Михайло Кацурин заявив, що не залишався б зі своєю першою дружиною навіть незважаючи на дітей.

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