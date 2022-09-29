Артист вперше відвідав місто після того, як його зруйнували окупанти.

Український музикант і стендап-комік Володимир Дантес відвідав місто Ірпінь. Виконавець вперше побував там після того, як російські окупанти його зруйнували. У своєму Instagram-блозі йому насилу вдавалося стримувати емоції.

Екс-чоловік Наді Дорофєєвої розповів, що витримати це дуже складно. Найболючіше дивитися на дитячі іграшки, які валяються поблизу руїн.

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"Я вперше відвідав Ірпінь. Все можна витримати емоційно, крім дитячих іграшок, які ти тут бачиш. Якщо ви приїжджаєте в Ірпінь, обов'язково скануйте QR коди і допомагайте. Я реально не знаю, як це... Знаєте, як це можна пережити взагалі. Все буде Україна!" - сказав Дантес.

Він додав, що фотографії та відео не передають того жаху, який відчуваєш перебуваючи там.

Діяльність Володимира Дантеса під час війни

Комік не пішов служити в ЗСУ, як багато його колег. Він тримав і тримає оборону на інформаційному фронті, а також їздить по світу з благодійними концертами.

Також практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ він віддав свій електрокар волонтерам.

Нагадаємо, Дантес заявив про проблеми зі здоров'ям, які заважають йти служити.

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