Музикант зізнався, що у нього є деякі труднощі, через які той непридатний до служби в армії ще з 18-ти років.

Український музикант Володимир Дантес розповів про проблеми зі здоров'ям, через які він не може йти в армію. Так, екс-чоловік Наді Дорофєєвої дав інтерв'ю в програмі "Слава + Таня", де зізнався-якщо йому прийде повістка, то зможе тільки чистити картоплю або перекладати папірці.

"Для мене це таке питання, яке закінчилося ще в мої 18 років, я майже списаний. Я думаю, що мене з моїм здоров'ям візьмуть тільки папірці перекладати або картоплю чистити", - сказав Вова.

Він уточнив, що проблеми стосуються зору.

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"У мене одне око майже не бачить, 10% зору. Як мені у військкоматі в 18 років сказали: "Ти цей папір бачиш?" Кажу: "Так". "Ну будеш її перекладати", - поділився артист.

Нагадаємо, також Володимир Дантес прокоментував свій жорстокий жарт про секс Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна. Чоловік зізнався, що здивований тим, що це викликало такий сильний суспільний резонанс, адже не вважає це чимось ненормальним.

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