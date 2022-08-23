Чоловік зобразив абревіатуру міста і його телефонний код.

Український співак Володимир Дантес, який навесні 2022 року оголосив про розставання зі своєю дружиною Надею Дорофєєвою, не міг не відреагувати на день рідного міста Харкова 23 серпня. Артист показав татуювання, яке завжди нагадує йому про рідні краї. Так, Дантес зобразив у себе на руці напис "057 ХА".

"Для тих, хто досі не зрозумів, що означають ці цифри. Це телефонний код Харкова! Це місто назавжди в серці моєму", - написав музикант.

Також він зробив пост у своєму Instagram-блозі, де розповів про особливий зв'язок з рідним містом.

"Я прожив у Харкові 20 років. Там я формував себе. Я ходив в 36 школу на Артема. Завжди через Молодіжний парк, біля СК Політех, який зараз знищений росіянами. Ходив до Палацу дитячої та юнацької творчості в 7-16 років. Це біля площі Свободи, в яку також потрапили російські військові. У облдержадміністрації, що не підлягає зараз відновленню, я отримував стипендію від міста протягом року. Жив спочатку на площі Конституції, де, піднімаючись з Пр. Героїв Харкова, завжди бачив "ведмедика" і верхівку Успенського собору. Зараз цей прекрасний вид доповнюють зруйновані росіянами споруди. Мою першу любов проводжав на Салтівку, тому що там був її будинок. Зараз кожен день (близько півроку) цей район стирають з лиця міста. 4 роки навчався в музучилищі, яке теж постраждало від вибухів і уламків ракет. Я можу довго писати про Харків і можу ще довше розповідати про свої улюблені місця. Тому що для мене - це найкраще місто. І люди там унікальні і найкращі. І я знаю, вірю і впевнений, що це місто стане ще краще, ніж було", - написав Вова.

Дантес подякував усім військовим, які зараз захищають його малу Батьківщину.

Нагадаємо, таролог відповіла, чи зійдуться знову Дантес і Дорофєєва.

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