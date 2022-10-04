Багато селебріті не пройшли повз цю обговорювану новину.

Українські зірки відреагували на заклик мільярдера Ілона Маска провести мирні переговори між Україною і Росією. Розповідаємо, які реакції були у наших знаменитостей.

Сергій Притула

Шоумен і волонтер відкрив збір для того, щоб купити Ілону Маску підручник з історії. Попри збір з жартівливим посилом, за кілька годин вдалося зібрати зовсім не смішні гроші - українці задонатили понад 2,3 мільйона гривень!

"Збір на підручник з історії пану Ілону закрили! В цілому зібрали фантастичну суму в 2,3 млн грн. На ці кошти купимо сам підручник і партію рацій Motorola R7 для ЗСУ. Тому що наші завжди праві:))) А ми ще й посилимо їх стабільним і безпечним зв'язком! Спасибі всім, хто приєднався!" - написав Притула в твоєму Twitter. Відео дня

Григорій Решетнік

Ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" опублікував не дуже вдале пляжне фото Маска в своєму профілі і написав: "А міг би бути наступним холостяком..."

Судячи з усього, Григорій натякнув, що якби не скандальні публікації бізнесмена, його б позитивно сприймали.

Також в stories Решетнік додав, що дочку ім'ям Тесла він точно не назве після всього, що сталося.

Володимир Дантес

Музикант і комік довгі роки мріяв про електрокар, який придбав відносно недавно. Однак зараз він зробив пост, в якому написав: "Після останніх твітів Ілона Маска продам свою Теслу. Писати в дірект!".

Андрій Бєдняков

Телеведучий, який народився в Маріуполі, опублікував мем "чмонею" з обличчям Ілона Маска, а також написав, що Tesla - "г*вно".

Крім того Бєдняков опублікував відео, яке сьогодні є дуже обговорюваним, де в прямому ефірі новин собака випорожнюється прямо на стіл ведучим. Цей ролик Андрій підписав так: "З'явилися кадри моменту твіту Ілона Маска".

Слава Дьомін

Ведучий "Люкс ФМ" в Instagram-stories написав: "Ілон Маск, перестань курити заборонені речовини. Ну таке вже намолов, що тепер аж соромно в Теслу сідати".

Маша Єфросиніна

Телеведуча опублікувала фото, де вона стоїть на балконі і захоплено дивиться в небо.

"Коли в реальному часі бачиш, як світ запускає Ілона Маска нах*й у космос", - підписала знімок Марія.

Скандал з Ілоном Маском

Відомий всьому світу мільярдер опублікував у своєму Twitter-блозі пост, де запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Росією. Так, він перерахував певні кроки, і запитав у підписників, чи згодні вони з ними.

Так, Маск написав: "Мир між Україною і Росією: повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечено".

Потім він опублікував ще один пост де створив опитування і підписав: "Давайте спробуємо так: воля людей, що живуть в Донбасі і Криму, повинна вирішити, чи будуть вони частиною Росії або України".

У ще одному пості Маск висловився, що Україна не зможе перемогти Росію в разі оголошення повної мобілізації, оскільки в РФ кількісна перевага в три рази.

На такі заяви відреагували світові та українські лідери. Наприклад, Володимир Зеленський створив у себе в Twitter опитування про те, який Ілон Макс подобається більше: той, що підтримує Україну або той, що підтримує Росію?

У відповідь на твіт президента України Маск вирішив виправдатися і підкреслив, що він завжди підтримував і продовжує підтримувати Україну.

"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - прокоментував засновник компанії SpaceX.

Нагадаємо, Притула зібрав "на підручник з історії для Ілона Маска" більше двох мільйонів гривень.

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