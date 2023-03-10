Український музикант не завжди такий веселий і життєрадісний, як на своїх стендап-концертах.

Український музикант і комік Вова Дантес, який у березні 2022 року розлучився зі співачкою Надею Дорофєєвою, розповів про складний період у своєму житті. Артист зізнається, що дозволяє собі бути слабким, коли знаходиться вдома на самоті. Детальний пост про свої емоції Вова зробив в Instagram-блозі.

"Розумію, що адекватніше - прийняти все, що відбувається. Раз і назавжди. Сісти так і прокричатися нормально, поридати, спалити люттю всіх ворогів. Так і вчинив. Стало легше. Я перестаю задавати собі питання "чому?", "коли?", "навіщо?". Це моє життя. Це наше життя. Воно не буде таким, як раніше. Так, буде краще, 100%, просто не треба підганяти цей момент", - міркує Вова Дантес.

Щоб справлятися з негативними емоціями, він вирішив для себе жити тут і зараз. Своїм підписникам у важкі моменти він рекомендує згадувати все хороше, що їх оточувало, дякувати тим, хто щодня бореться за нашу перемогу, донатити на ЗСУ.

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"Пишу це і на душі кішки скребуть, а через кілька годин буду сміятися, а потім буду помічати як пахне весною, потім будуть якісь ще емоції", - додав екс-чоловік Наді Дорофєєвої.

Чим зараз займається Вова Дантес

Гуморист після початку повномасштабного вторгнення віддав волонтерам свій електрокар, а також перейшов на українську мову. Вова не засуджує тих, хто говорить російською, проте для себе прийняв рішення про використання в повсякденному житті саме державної мови.

Також Дантес неодноразово давав концерти як в Україні, так і за кордоном. В ході заходів він збирає кошти для допомоги нашій армії.

Нагадаємо, Дантес розповів, як відомі чоловіки виїжджають з України під час війни.

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