Український музикант і гуморист Володимир Дантес, який активно виступає з благодійними концертами по світу, в інтерв'ю YouTube-каналу "ҐРУНТ" розповів про процедуру, яка дозволяє відомим чоловікам покинути країну під час повномасштабної війни:
"Ти подаєш до Міністерства культури запит, показуєш, які у тебе є концерти, і якщо все ок – виїжджаєш".
Дантес уточнив, що останнім часом отримувати подібний дозвіл все складніше. Труднощі виникають через тих артистів, хто покинув країну під приводом благодійності і не повернувся. Конкретних імен Вова не назвав, проте уточнив, що не береться їх засуджувати.
"Я ніяк не хочу наступати на вашу безпеку. Можливо, ви думаєте, що вам в Україні небезпечно і ви виїжджаєте заради сім'ї. Але тим самим ви підставляєте тих, хто виїжджає за кордон, щоб щось зробити для країни. Тому що з кожною людиною, яка не повернулася, все складніше і складніше кожному з нас стає виїжджати і щось робити", - додав Дантес.
Чоловік також зазначив, що на закордонних благодійних концертах йому легше збирати гроші для військових, ніж на українських.
"Мені морально легше збирати там бабки і привозити їх сюди і нагадувати: "Альо, війна не закінчилася". Тому що це дуже швидко забувається", - резюмував Володимир Дантес.
Чим Дантес займається під час війни
Гуморист і музикант активно гастролює по Україні та за кордоном, даючи благодійні концерти. Кошти, які вдається зібрати на заходах, він віддає на потреби Збройних сил України.
Нагадаємо, Дантес чесно зізнався, які у нього стосунки з дітьми Кацуріної.