Якщо артист їде виступати за кордон і має офіційне підтвердження, він може отримати спеціальний дозвіл від Міністерства культури.

Український музикант і гуморист Володимир Дантес, який активно виступає з благодійними концертами по світу, в інтерв'ю YouTube-каналу "ҐРУНТ" розповів про процедуру, яка дозволяє відомим чоловікам покинути країну під час повномасштабної війни:

"Ти подаєш до Міністерства культури запит, показуєш, які у тебе є концерти, і якщо все ок – виїжджаєш".

Дантес уточнив, що останнім часом отримувати подібний дозвіл все складніше. Труднощі виникають через тих артистів, хто покинув країну під приводом благодійності і не повернувся. Конкретних імен Вова не назвав, проте уточнив, що не береться їх засуджувати.

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"Я ніяк не хочу наступати на вашу безпеку. Можливо, ви думаєте, що вам в Україні небезпечно і ви виїжджаєте заради сім'ї. Але тим самим ви підставляєте тих, хто виїжджає за кордон, щоб щось зробити для країни. Тому що з кожною людиною, яка не повернулася, все складніше і складніше кожному з нас стає виїжджати і щось робити", - додав Дантес.

Чоловік також зазначив, що на закордонних благодійних концертах йому легше збирати гроші для військових, ніж на українських.

"Мені морально легше збирати там бабки і привозити їх сюди і нагадувати: "Альо, війна не закінчилася". Тому що це дуже швидко забувається", - резюмував Володимир Дантес.

Чим Дантес займається під час війни

Гуморист і музикант активно гастролює по Україні та за кордоном, даючи благодійні концерти. Кошти, які вдається зібрати на заходах, він віддає на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, Дантес чесно зізнався, які у нього стосунки з дітьми Кацуріної.

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