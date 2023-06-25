Він зізнався в симпатії до ведучої.

Український музикант Володимир Дантес прийшов у студію "Наше радіо" і відповів на кілька запитань ведучих. Так, одним з каверзних питань було про те, хто співакові подобається більше - Маша Єфросиніна або Оля Полякова.

Більш того, ведуча поцікавилася, кого з них Дантес вважає найсексуальнішою мілфою України. Він відповів, що йому більше подобається Маша Єфросиніна, і справа не тільки в зовнішності телезірки.

"Блін, для мене Маша. Це ж не тільки зовні. Але ще й з якоїсь енергетики. Тому я за Машу", - зізнався Дантес.

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Відзначимо, одного разу Маша Єфросиніна стала учасницею шоу "Пожежа", ведучими якого є Володимир Дантес і Олексій Дурнєв. Більш того, вони неодноразово стикалися на світських заходах. Тому у Дантеса був час зрозуміти, що енергетика Єфросиніної йому дійсно імпонує.

Дантес змінив своє ставлення до дітей

Ще зовсім недавно Володимир Дантес говорив, що не хоче дітей. Однак після початку стосунків з Дашею Кацуріною, у якої вже є двоє дітей, він змінив до них своє ставлення.

Зараз артист радіє, що в його житті присутні малюки. Більше того, йому подобається, коли вони грають, шумлять і роблять безлад.

Також Дантес називає Кацуріну і її дітей від першого шлюбу з Михайлом Кацуріним своєю сім'єю.

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