Артист неодноразово говорив, що вже готовий до нових стосунків.

Український артист Володимир Дантес оприлюднив літню фотографію з полуницею в руках. При цьому в кадр потрапила ніжка дівчини з татуюванням вище коліна.

Таке татуювання є у екс-дружини бойфренда Дорофєєвої - Даші Кацуріної. У дівчини нанесений напис "Привіт", який вона зробила на честь мережі ресторанів.

Зазначимо, раніше Дантес вже жартував з приводу того, що придивиться до Даші Кацуріної після розставання з Надею Дорофєєвої. Причиною такого висловлювання стало те, що Наді приписують роман з Мішею Кацуріним.

"Розставимо крапки: вона (Дорофєєва, - УНІАН) точно не пішла від мене до нього (Кацуріна, - УНІАН). Якщо вони будуть разом, то круто. Це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші (екс-дружини Кацуріна, - УНІАН), - сказав раніше артист у програмі "ЖВЛ".

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