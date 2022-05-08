Артист вже прийшов до тями після розлучення з Дорофєєвою.

Український артист Володимир Дантес зізнався, що вже готовий до нових стосунків після розлучення з Надею Дорофєєвою. Він, як і всі, хоче кохання і класного життя.

І якщо в мережі Наді Дорофєєвій приписують роман з Михайлом Кацуріним, то Дантес пожартував, що тоді придивиться до колишньої дружини ресторатора Даші, з якою вони до того ж дружать вже багато років.

Він зазначив, що буде радий, якщо Дорофєєва буде щаслива, але в її особисте життя він не лізе.

"Розставимо крапки: вона (Дорофєєва, - УНІАН) точно не пішла від мене до нього (Кацуріна, - УНІАН). Якщо вони будуть разом, то круто. Це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші (екс-дружини Кацуріна, - УНІАН), - сказав артист у програмі "ЖВЛ".

Зазначимо, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва повідомили про розлучення в березні 2022 року. Через кілька днів про своє розставання розповіли і Міша і Даша Кацуріни. Пізніше Дорофєєву застукали в обіймах Кацуріна, після чого і почалися чутки в мережі.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес засвітився з екс-дружиною бойфренда Дорофєєвої. Тоді він зворушливо привітав її з днем народження.

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