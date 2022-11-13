Артист не зміг стримати емоцій від побаченого.

Український артист Володимир Дантес приїхав до рідного Харкова. Він побував біля зруйнованого окупантами спортивного комплексу "Політех", прогулявся рідними вуличками і згадав свої шкільні роки.

Всі ці спогади нахлинули на Дантеса, в результаті чого він не зміг стримати емоцій.

"Неможливо передати те, що коїться всередині. Смуток, щастя, ненависть, радість. Все змішалося. Спасибі, Харкове, що ти такий міцний. Спасибі всім харків'янам", - написав Дантес в інста-сторіз.

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Також він показав в "історіях" свій будинок, який, на щастя, вцілів під час безперервних бомбардувань міста.

"Для мене сьогодні нереально щасливий день. По-перше, Херсон повернувся додому. І я повернувся додому. Я в Харкові. Слава Україні! Слава ЗСУ!" - додав артист.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес відвідав Ірпінь. Виконавець вперше побував там після того, як російські окупанти його зруйнували. У своєму Instagram-блозі йому насилу вдавалося стримувати емоції.

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