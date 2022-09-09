Під час одного з недавніх стендапів гуморист вирішив пожартувати на актуальну тему стосунків своєї колишньої дружини. Фрагмент цього виступу завірусився.

На одному зі своїх недавніх стендап-виступів Володимир Дантес пожартував на тему сексу своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої та її нового бойфренда Михайла Кацуріна. Так, він сказав: "Мені складно ще займатися сексом з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого кращого друга, поки він тр*хає мою колишню дружину".

Одні шанувальники посміялися над таким висловлюванням, інші звинуватили Володимира в тому, що він порушує всякі норми пристойності і нешанобливо ставиться до екс-дружини.

В інтерв'ю програмі "Слава+Таня" Дантес прокоментував свій виступ. Чоловік сказав, що і подумати не міг про те, що дане відео з виступом стане вірусним. Вперше він побачив ролик на фан-сторінці Наді Дорофєєвої.

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"Якщо ви побачите, звідки ця частина ... Я подивився, це фан-акаунт Наді. Вони не зацінили факт. Ну, я нічого не сказав такого, що ніхто не знає. Я думав, може я когось образив? А потім думаю - ні. Це як сказати, що Рим - це столиця Італії, і всі такі: "Ні", - сказав у своє виправдання Володимир Дантес.

Він додав, що у нього немає ніяких дружніх відносин з Михайлом Кацуріним зараз.

"Я нещодавно брав у нього кейс для гітари, тому що мені потрібно було переїхати, виступати в Ізраїлі, у мене не було кейса для гітари. Ми спілкуємося, коли цього вимагають обставини", - додав Виконавець.

Нагадаємо, Дантес з Кацуріною поїхав до Варшави і назвав причину від'їзду.

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