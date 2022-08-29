Там у артиста відбудеться благодійний концерт, який планує відвідати його ймовірна кохана.

Український музикант і стендап-комік Володимир Дантес записав відео за участю бізнесвумен Даші Кацуріної. Парі давно приписують роман, проте офіційного підтвердження на цей рахунок не надходило. Самі знаменитості тільки підігрівають чутки спільними фото і відео.

Так, наприклад, 29 серпня Вова поділився новиною про те, що він у Варшаві.

"Ми вирушаємо в благодійний Standup тур в рамках благодійного туру "Доброго вечора, ми з України". Я точно не спізнюся, як це було з Берліном. Тому що я вже приїхав до Варшави. Звідси буду Вирушати в усі інші міста і країни", - розповів Дантес у себе в Instagram-stories.

Відео дня:

Також в stories він показав Дарину Кацуріну, з якою вони, очевидно, сиділи десь в кафе.

"Я хочу записати сторіс з цією жінкою, але вона каже, що жахливе світло", - додав комік.

Нагадаємо, Дантес показав тату, зроблене на честь рідного Харкова. Чоловік зобразив абревіатуру міста і його телефонний код.

Вас також можуть зацікавити новини: