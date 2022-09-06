За історією цієї пари стежать мільйони шанувальників.

Ця історія кохання змушує задуматися над тим, що в житті можуть відбуватися найрізноманітніші події, а їхній круговорот здатний мотивувати людей на найрішучіші вчинки.

Більше 10 років тому шоу-бізнес разом з Володимиром Дантесом і Надею Дорофєєвою відзначав їхнє розкішне весілля в лавандовому стилі. Пізніше зірки поділилися, що у них є друзі - сімейна пара Даша і Міша Кацуріни.

Вони разом проводили час, відпочивали, веселилися, багато спілкувалися. І яким було здивування шанувальників, коли з'ясувалося, що ці дві пари розлучаються, щоб обмінятися партнерами. Тепер Надя Дорофєєва зустрічається з Мішею Кацуріним, а Вова Дантес - з Дашею.

Відео дня

І якщо перша пара практично відразу повідомила про свої стосунки, то про роман Вови і Даші стало відомо днями. Вони публічно зізналися один одному в коханні, а пізніше в мережі з'явилося відео їхнього ніжного поцілунку.

Нагадаємо, Дантес нарешті зізнався у коханні Даші Кацуріній.

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