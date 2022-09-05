Здається, Дантес і Кацуріна таки зустрічаються.

Днями український ресторатор Даша Кацуріна розповіла, що співак і комік Володимир Дантес був поруч з нею в найскладніший період її життя, після розлучення з Михайлом Кацуріним, який зараз перебуває у стосунках з Надею Дорофєєвою.

Пізніше Кацуріна в своїх соцмережах показала відео з дітьми від Михайла і написала: "Вово, кохаю тебе і вже сумую".

Дантес відразу ж відреагував на таке миле послання. В інста-сторіз він опублікував фотографію з Дашею, де вона позує з синьо-жовтим прапором. Це фото він супроводив лаконічним, але романтичним підписом: "Кохаю".

Відео дня

Відзначимо, шанувальники давно підозрювали, що у Кацуріної і Дантеса роман. Особливо після того, як стало відомо про роман Дорофєєвої і Кацуріна. Ймовірно, екс-друзі просто обмінялися партнерами.

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна після розлучення публічно зняла труси.

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