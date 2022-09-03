Українська модель висловилася про зрадницю, яка цинічно мовчить про війну.

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва висловилася про зрадницю Регіну Тодоренко, яка вийшла на червону доріжку Московського кінофестивалю. У той час як російські військові щодня вбивають мирних українців, уродженка Одеси цинічно розважається.

Астаф'єва у себе в Instagram-stories зазначила, що "Ригіна Під*ренко" заслуговує на звання "Гнида сезону".

Також відеозапис з Тодоренко з червоної доріжки прокоментував український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч.

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"Українка на червоній доріжці Московського кінофестивалю. Ця доріжка червона від крові українців, які загинули за останні півроку. Повітряний поцілунок - фотографам. Повітряна тривога - українцям", - написав Анатоліч.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва розповіла про нового коханого.

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