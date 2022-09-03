Відома українська співачка відкрила завісу свого особистого життя.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповіла про те, що зараз відбувається у неї в особистому житті. Знаменитість зізналася, що в період повномасштабної війни їй здавалося безглуздим і недоречним радіти тому, як про неї піклуються і як її люблять. Тому вона не хотіла ділитися цим з публікою.

"Не хочу сказати, що вибивають клин клином, як за класикою, але я дуже швидко звернула увагу на іншого чоловіка, який дуже неформальним чином привернув увагу до себе. Згідно з моїм звичним сприйняттям залицянь, я думаю: "Що за дивак?" Всі кажуть: "Полетіли на Мальдіви" або "А хочеш, я тобі це..." А тут людина розповідає: "А у мене бобер зніс дерево, і ми з нього зробили таку лавочку! Приїжджай, посидимо... А я зараз готую вечерю. Може бути, ти хочеш? Я б тебе запросив", - поділилася Дар'я. Саме цими моментами чоловік її і підкорив.

Зараз секс-символ українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва зізналася, що нарешті щаслива.

"Я так мало зустрічала чоловіків, які самі влаштовують свій побут таким затишним і красивим, куди хочеться увірватися. Увірватися зі своїми двома собаками, навести там шум...", - поділилася зірка.

Нагадаємо, Астаф'єва розповіла, хто задонатив на допомогу ЗСУ $ 60 мільйонів.

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