Жінка каже, що у неї було суворе виховання.

Телеведуча Даша Астаф'єва, яка в 2008 році привернула увагу Х'ю Хефнера - засновника і шеф-редактора журналу Playboy та неодноразово робила відверті світлини для чоловічого глянцю, вперше розповіла, як її участь в оголеній фотосесії сприйняла мама.

"Я завжди буду вдячна батькам, що попри суворе виховання, завжди були і є найкращими друзями нам з братом. Певна свобода та ненав'язливе зазначення кордонів, смак та постійна підтримка допомагали завжди обирати правильний шлях і уникати більшості помилок", - відповіла Даша.

Проте, що саме сказала їй мама та як прокоментувала її відвертість - співачка не написала.

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Даша завжди наголошує, що близька з рідними, які завжди підтримували її у всіх шалених ідеях. Вона може у будь-який момент порадитися з батьками та не хвилюватися, що її не зрозуміють.

Нагадаємо, декілька років тому Даша Астаф'єва знялася у пікантній фотосесії для чоловічого глянцю Playboy. Дівчина позувала повністю оголеною на ліжку з келихом в руці. Відповідне фото вона опублікувала у себе в мережі, через що викликала бурхливу реакцію підписників.

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