Жінка каже, що хворіти зараз дуже важко.

Співачка та модель Даша Астаф'єва нещодавно заявила, що її турбує невтішна тенденція - все більше жінок мають проблеми зі здоров'ям. Відповідний пост вона написала в Instagram.

"Багато жінок в моєму оточенні зараз хворіють. Не знаю з чим це пов’язано – нерви, відсутність можливості проходити системні чекапи чи збіг якихось обставин, але факт залишається фактом. Дівчата хворіють, і від цього дуже боляче", - написала Даша.

А далі додала, що сама теж проходить лікування.

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"Я сама не виключення. Останні півроку (сподіваюсь) були найскладнішими, хоч і не вважаю себе слабкою та беззахисною. Діагнози завжди були і будуть. Це забирає чималий шматок щасливого та повноцінного життя. Взагалі мати проблеми зі здоров’ям – це боротьба за фізичний та ментальний стан. А хворіти зараз – подвійне випробування. Думаєш: "Ну якщо мене не доб’є хвороба, то вгамселить ракетою". Страшне відчуття безсилля", - зазначила співачка.

Астаф'єва не написала, що саме вона лікувала. Проте наголосила, що хоче, аби цей пост став нагадуванням усім жінкам, що варто турбуватися про себе вчасно.

"Будь ласка, не відкладайте чекап. Гроші, які ви хотіли витратити на манікюр, віддайте за мамографію. Сходіть до гінеколога, навіть, якщо зараз нічого не турбує. Здайте аналіз крові та перевірте гормони. Візьміть це за звичку. Проста база, яка збереже вам життя. А якщо ви зараз боретеся з хворобою, я зичу вам невичерпної сили", - написала зірка.

Нагадаємо, минулого року Даша Астаф'єва розповідала, що перенесла серйозну операцію. Виявилось, що під час хірургічного втручання лікарі пошкодили їй зв'язки. Через це вона не могла співати та проходила довгий період реабілітації.

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