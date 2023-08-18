Вона не називала божевільних сум, як це робили інші артисти.

Для хорошого життя артистці Даші Астаф'євій не потрібні мільйони. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона розповіла, що спокійно може прожити всього на 40 тисяч гривень на місяць.

За її словами, основні витрати на себе взяв її коханий чоловік. Він купує одяг, продукти, оплачує квартиру та інше. А ось Даша зі своїх грошей оплачує тільки собі бензин, косметику, послуги косметолога і забезпечує собак.

Так, на косметику Астаф'єва витрачає близько 10 тисяч гривень на місяць, на косметолога - 8 тисяч гривень, на бензин - 20 тисяч гривень, на корм для собак - 2 тисячі гривень.

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Решту витрат на себе взяв її обранець. Артистка зізнається, що їй було складно переучуватися, адже раніше вона за все платила.

"Я нарешті у стосунках, коли хлопець забезпечує практично все. Для всіх жінок, які важко працювали, були успішними і незалежними, це дуже важливе питання. Мені довелося дуже важко переучуватися. Він не бере у мене грошей, я його не одягаю, не взуваю і не годую", - додала Даша.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва відверто розповіла про свої комплекси.

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