Вона вважає себе не дуже розумною дівчиною.

Співачка Даша Астаф'єва дала велике інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповіла про свої комплекси. Як виявилося, дівчина вважає себе не дуже розумною.

"Я дійсно вважаю, що я не дуже розумна в якихось сферах", - сказала Даша.

З такою думкою Дьомін не погодився. Він не розуміє, як вона може вважати себе не дуже розумною, якщо вона постійно цитує фрази з книг, з відомих пісень, знає багато прізвищ великих музикантів і так далі.

Він додав, що такі комплекси говорять про не любов до себе і не прийняття себе. Астаф'єва з цим погодилася, але зазначила, що її це вже не турбує.

"Я вже така загартована. Тільки не дотягую до Твіттера. Тому що я іноді щось напишу, потім видаляю. Там такі розумники", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва розповіла, чому у неї немає дітей. Вона каже, що давно хотіла народити, але всі її романтичні стосунки з чоловіками закінчувалися. У неї навіть була думка зробити штучне запліднення, але подружка її відрадила.

Зараз вона знову готова повернутися до питання народження дитини, але вже у стосунках зі своїм коханим.

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