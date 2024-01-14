Дівчина в захваті від спільного відпочинку.

Блогерка та підприємиця Даша Кацуріна, яка зустрічається зі співаком Володимиром Дантесом, показала в інстаграмі, як вони відпочивали на Полтавщині. Закохані були разом з дітьми Даші від попереднього шлюбу з Мішею Кацуріним - донькою Олександрою та сином Іваном.

На фото видно, що Вова та Даша активно проводили час з дітьми, гуляли місцевістю та катались на гірках.

Більш детально про відпочинок Даша написала у пості.

Відео дня

"Провели 2 дні в селі Опішня, на Полтавщині, жили в хаті, якій більше 100 років, снідали качаною кашею, робили рибу-свістунця з сірої опішнянської глини та спали на печі", - написала вона.

А потім додала, що такий досвід їй дуже сподобався.

"Мій перший такий досвід в центральній частині України, тут досліджувати та досліджувати, точно повернемось весною", - написала дівчина.

Та поки надворі був сніг, Даша з дітьми та Вовою насолоджувалися зимовими розвагами. Веселі світлини блогерка також виклала в мережу.

Реакція підписників

Підписники Кацуріної почали активно коментувати допис.

"Для діток це неперевершений досвід"

"Дуже атмосферно та автентично"

"Український вайб"

"Вдихнути свою ідентичність, душу країни і сутність - це неймовірний досвід. Молодці"

"Краса неймовірна".

Нагадаємо, Даша Кацуріна та Володимир Дантес почали свої стосунки у 2022 році. Чоловік оголосив про їхній роман за декілька місяців після того, як розлучився з Надею Дорофєєвою.

У Вови склалися дружні стосунки з дітьми Даші. Співак неодноразово постив кумедні спільні фото та відео з малечею, на яких він їх годує чи читає книжки.

Вас також можуть зацікавити новини: