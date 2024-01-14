Даша Кацуріна / instagram.com/dasha_katsurina

Блогерка та підприємиця Даша Кацуріна, яка зустрічається зі співаком Володимиром Дантесом, показала в інстаграмі, як вони відпочивали на Полтавщині. Закохані були разом з дітьми Даші від попереднього шлюбу з Мішею Кацуріним - донькою Олександрою та сином Іваном. 

На фото видно, що Вова та Даша активно проводили час з дітьми, гуляли місцевістю та катались на гірках. 

Володимир Дантес з сином Даші / instagram.com/dasha_katsurina
Донька Даші Кацуріної /instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацуріна разом з сином /instagram.com/dasha_katsurina

Більш детально про відпочинок Даша написала у пості. 

Відео дня

"Провели 2 дні в селі Опішня, на Полтавщині, жили в хаті, якій більше 100 років, снідали качаною кашею, робили рибу-свістунця з сірої опішнянської глини та спали на печі", - написала вона.

Фото хатинки, де жили Даша, Вова та діти  /instagram.com/dasha_katsurina

А потім додала, що такий досвід їй дуже сподобався. 

"Мій перший такий досвід в центральній частині України, тут досліджувати та досліджувати, точно повернемось весною", - написала дівчина. 

Та поки надворі був сніг, Даша з дітьми та Вовою насолоджувалися зимовими розвагами. Веселі світлини блогерка також виклала в мережу. 

Син Даші Кацуріної /instagram.com/dasha_katsurina
Володимир Дантес /instagram.com/dasha_katsurina
Донька Даші Кацуріної /instagram.com/dasha_katsurina

Реакція підписників

Підписники Кацуріної почали активно коментувати допис. 

  • "Для діток це неперевершений досвід"
  • "Дуже атмосферно та автентично"
  • "Український вайб"
  • "Вдихнути свою ідентичність, душу країни і сутність - це неймовірний досвід. Молодці"
  • "Краса неймовірна".

Нагадаємо, Даша Кацуріна та Володимир Дантес почали свої стосунки у 2022 році. Чоловік оголосив про їхній роман за декілька місяців після того, як розлучився з Надею Дорофєєвою. 

У Вови склалися дружні стосунки з дітьми Даші. Співак неодноразово постив кумедні спільні фото та відео з малечею, на яких він їх годує чи читає книжки. 

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