Блогерка показала, як спілкується з обранцем на тему шлюбу.

Даша Кацуріна розповіла, чи думає вона про весілля з Володимиром Дантесом. Як виявилося, блогерка навіть жартує з того, що вона постійно натякає обранцю на шлюб.

Так, Кацуріна показала листування з Дантесом. У ньому вони обговорювали майбутні подорожі. Співак надіслав своїй обраниці відео, на якому показано краєвиди однієї з країн.

Як виявилося, Кацуріна теж хотіла показати йому цей допис. Втім, вона передумала, бо вважає, що постійно натякає артисту на весілля та романтику.

Відео дня

"Я бачила і думала тобі відправити! Не повіриш. Але не відправила, тому що я постійно с цими натяками. Весільно-романтичними, ха-ха", - писала блогерка Дантесу.

Що на такі слова відповідів сам артист - залишається загадкою. Втім, раніше Кацуріна не говорила про весілля та свої плани. Нині ж, як виявилося, вона про це думає та навіть не намагається приховати правду від фанів.

"Дівчата, хто ще такий, як я? Мемчики, гарні відео? А це все натяки", - написала Кацуріна.

Що відомо про стосунки Дантеса та Кацуріної

Нагадаємо, пара зустрічається з 2022 року. Дантес оголосив про роман з Кацуріної за декілька місяців після того, як повідомив про розлучення з Дорофєєвою.

Співак вже зняв блогерку у своєму кліпі. Разом вони проводять багато часу. Дантес навіть не приховує, що вже сумує за дітьми Кацуріної, коли вона їде разом з ними до іншого міста. Нещодавно блогерка зізналася, що пішла до сексолога.

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