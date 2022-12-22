Український ресторатор Даша Кацуріна розповіла, що її коханий, музикант Володимир Дантес захотів дітей. Як раніше говорив сам артист, він поки не готовий до дітей, проте, мабуть, стосунки з Дашею у них настільки хороші, що він зважився на цей серйозний крок.
На своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала фото з Володимиром і своїми дітьми від першого шлюбу з Михайлом Кацуріним, який пішов від неї до співачки Наді Дорофєєвої.
"Вова, кохаю тебе і вже сумую", - підписала фото Кацуріна.
Пізніше вона оприлюднила ще одну з лаконічним підписом: "Вова приїхав до Варшави в рамках туру "Пожежа" і вимагає у мене ще дітей. Що робити?"
Нагадаємо, раніше екстрасенс Макс Гордєєв розповів, що Дантес ще не може відпустити Дорофєєву, тому поки він не до кінця щасливий у стосунках з Дашею Кацуріною.
А ось Дорофєєвої і Міші Кацуріну він передрік щасливе спільне життя. Експерт не виключив, що зовсім скоро вони можуть зіграти весілля.