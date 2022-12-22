Пара зустрічається відносно недавно.

Український ресторатор Даша Кацуріна розповіла, що її коханий, музикант Володимир Дантес захотів дітей. Як раніше говорив сам артист, він поки не готовий до дітей, проте, мабуть, стосунки з Дашею у них настільки хороші, що він зважився на цей серйозний крок.

На своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала фото з Володимиром і своїми дітьми від першого шлюбу з Михайлом Кацуріним, який пішов від неї до співачки Наді Дорофєєвої.

"Вова, кохаю тебе і вже сумую", - підписала фото Кацуріна.

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Пізніше вона оприлюднила ще одну з лаконічним підписом: "Вова приїхав до Варшави в рамках туру "Пожежа" і вимагає у мене ще дітей. Що робити?"

Нагадаємо, раніше екстрасенс Макс Гордєєв розповів, що Дантес ще не може відпустити Дорофєєву, тому поки він не до кінця щасливий у стосунках з Дашею Кацуріною.

А ось Дорофєєвої і Міші Кацуріну він передрік щасливе спільне життя. Експерт не виключив, що зовсім скоро вони можуть зіграти весілля.

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