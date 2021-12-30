Блогерка вирішила трохи виправити форму носа.

Українська блогерка Даша Квіткова зробила пластичну операцію на носі і показалася з тейпами.

"У мене була ямка на носику, яку я завжди заповнювала в космологічній клініці (це одразу відповідь на питання, чому ви її ніколи не помічали). Не раз вам про це розповідала, до речі. Мене ніс влаштовував, але часто заповнювати ямочку не можна було. І ось, як справжня дівчина, я прийняла рішення, що зроблю ринопластику, і раз і назавжди закрию питання з ямочкою", - пояснила Квіткова.

Читайте такожЗірка 90-х після пожежі перенесла кілька операцій та шкірних пластикОперацію дівчині робив відомий пластичний хірург Едгар Камінський. За словами лікаря, вони змінили відблиски і кути кінчика носа, щоб він виглядав гармонійним і натуральним.

"Одразу хочу сказати, що оточуючі, підписники не помітять різниці, але Даша буде, я сподіваюся, задоволена", - сказав Камінський.

Нагадаємо, Даша Квіткова, яка нещодавно народила, вперше показала фігуру в купальнику.

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