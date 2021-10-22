Зірка "Холостяка" поділилася з шанувальниками пляжним знімком.

Українська блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно засвітила обличчя сина Лева, вирушила з чоловіком Нікітою Добриніним в нову подорож. Зіркова пара для відпочинку вибрала сонячну Туреччину. Компанію їм склали їх куми та відомі блогери - Аліна Френдій і Петро Заставний. Всі вони оселилися в розкішному готелі в місті Кемер.

Читайте також"Королева пресу": напівгола Брітні Спірс похизувалася результатами тренувань перед весіллям (відео)23-річна зірка інтернету опублікувала фото в купальнику. Новий знімок з'явився на її особистій сторінці в Instagram.

Квіткова, яка раніше була володаркою стрункою фігури, набрала пару зайвих кілограмів під час вагітності. Але вона зазначає, що їй вдалося налагодити режим харчування, а також увімкнути у своє життя спорт. На фото вона позувала в трендовому жовтому купальнику. На жаль, шанувальникам не вдалося повністю розглянути форми блогерки.

Відзначимо, Нікіта Добринін і Даша Квіткова в кінці травня 2020 року розписалися у документ-сервісі "Готово". На святі наречений постав у сірому костюмі, а наречена у короткій сексі-сукні. Однак через три місяці вони зіграли розкішне весілля. 13-го липня 2021 року в родині народився син Лев.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук