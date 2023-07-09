9 червня блогерка відзначила своє 25-річчя.

Українська блогерка-мільйонник Даша Квіткова сьогодні відзначала своє 25-річчя. Ще вночі дівчину привітали її близькі люди, в тому числі молодша сестра Надя, з якою вони дуже близькі.

Так, Надя вирішила пожартувати над своєю зірковою сестрою і вимазала її тортом, коли та виходила з кімнати. Пізніше Даша розповіла, що Надя займається гімнастикою, тому у неї багато сили в руках.

"Ти мене хотіла привітати чи вдарити?" - з гумором поцікавилася Квіткова.

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Потім Даша загадала бажання, задула свічки і спробувала торт.

Відзначала свій день народження Даша в колі подруг, серед яких була і Леся Нікітюк. Дівчата відвідали центр з басейном.

Крім того, на честь дня народження Квіткова влаштувала фотосесію. Вона позувала на сцені в блискучій міні-сукні з корсетним верхом. Волосся вона зібрала в пучок, а на обличчя нанесла яскравий макіяж. З аксесуарів Даша вибрала каблучки, браслети і масивні сережки.

Нагадаємо, раніше Квіткова в купальнику поскаржилася, що набрала зайву вагу.

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