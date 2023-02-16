Блогерка уточнила, що вони роблять все для того, щоб розставання не стало проблемою для нормального виховання дитини.

Українська блогерка і бізнесвумен Даша Квіткова відповіла на часті питання підписників з приводу того, як вона зараз спілкується з Микитою Добриніним. Знаменитість уточнила, що Микита може приходити до них додому в будь-який час. Вони часто телефонують одне одному, зустрічаються для обговорення ситуації в країні, а також для вирішення питань, пов'язаних з сином.

"Ми в нормальних, людських, батьківських стосунках. Ми обидва переживаємо за нашого сина, за ситуацію в країні. Ми дзвонимо один одному, спілкуємося з приводу нашого сина. Микита може приїхати додому, коли хоче, побачити дитину, коли я є. Ми нормально розмовляємо, але нікуди не ходимо разом", - повідомила молода мама.

Вона також уточнила, що зараз не планує заводити нові стосунки.

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"Моє серце нікого і нічого не шукає. Моє серце абсолютно нічого не загадує. Зараз я насолоджуюся, приділяю час собі, синові, займаюся своєю роботою і бізнесом", - резюмувала Даша Квіткова.

Розлучення Квіткової і Добриніна: подробиці

Пара, яка офіційно перебувала у шлюбі з травня 2020 року, у січні 2023 року повідомила про те, що вони вже три тижні не живуть разом. У пари є син Лев, який народився в 2021 році.

Зараз екс-партнери вирішили залишитися в хороших стосунках, щоб створити дитині максимально комфортні умови для дорослішання і не травмувати його.

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