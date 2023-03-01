Після новини про розставання з Микитою Добриніним пройшло всього півтора місяці.

Українська блогерка Даша Квіткова, яка в січні 2023 року повідомила про розставання з Микитою Добриніним, нещодавно заінтригувала фанатів новиною про те, що невідомий чоловік подарував їй квіти. Зараз Даша розсекретила свого таємничого шанувальника.

Виявилося, букет їй передав військовослужбовець. Так він захотів віддячити блогерці, яка регулярно жертвує гроші на ЗСУ.

"Це був військовий, його звуть Богдан, він воює вже не перший місяць, і я неймовірно вдячна (він бачив мої донати), що він вирішив зробити мені приємно. І ми зараз підтримуємо зв'язок", - повідомила шанувальникам Даша Квіткова.

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Історія кохання Даші Квіткової та Микити Добриніна

Даша і Микита познайомилися на проекті "Холостяк", де Добринін був головним героєм. У фіналі він обрав Квіткову, після чого у них зав'язалися стосунки. До початку 2023 року це була одна з трьох пар у світі, яка створила сім'ю після проекту "Холостяк" (йдеться про "Холостяки" усіх країн). Заради свого єдиного сина Лева Даша і Микита зберегли хороші стосунки і регулярно спілкуються.

Нагадаємо, Даша Квіткова відкрила груди у спокусливій фотосесії.

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