Вона зазначила, що їй подобається, коли до неї залицяються.

Українській блогерці Даші Квітковій неодноразово приписували роман з одним з головних героїв реаліті "Холостяк" Михайлом Заливаком. Шанувальники почали підозрювати, що у них стосунки, коли Даша і Міша почали "палитися" в одному і тому ж ліфті, а також Заливако приїжджав на місце аварії, яка сталася з Квітковою в цьому році.

Сама Квіткова довго мовчала про те, чи дійсно її обранцем після розлучення з Микитою Добриніним став Заливако. Однак зараз, в програмі "Неймовірна правда про зірок", дівчина зважилася розкрити всі карти.

Вона розповіла, що дозволяє чоловікам залицятися до себе. При цьому зараз її серце абсолютно вільне.

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"Ми з Мішею просто сусіди. Просто живемо в одному житловому комплексі. Моє серце не зайняте. Воно абсолютно вільне. Просто є чоловіки, яким я подобаюся і які виявляють до мене якісь знаки уваги. Чому ні? Я їм дозволяю це робити. Мені подобаються квіти", - сказала Квіткова.

Вона додала, що з екс-чоловіком Добриніним залишилася в хороших стосунках. Вони однаковий час проводять з дитиною - тиждень через тиждень. Новий рік вони святкуватимуть всі разом у Даші вдома, щоб подарувати дитині відчуття свята і разом розкрити всі подарунки.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова відреагувала на новий роман колишнього чоловіка.

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