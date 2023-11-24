Вона була досить лаконічною.

Нещодавно з'явилися чутки про те, що телеведучий Микита Добринін після розлучення з Дашею Квітковою закрутив новий роман. Подейкують, що його обраницею стала модель Чара Хорив.

Більш того, пара сама підігріває чутки про свої стосунки. Наприклад, одного разу вони разом з'явилися на світському заході, а днями Добринін засвітив розкішний буке квітів і сказав, що йому дуже приємно робити приємно іншим. А пізніше з цим же букетом з'явилася Чара.

Однак, ні Микита, ні Чара не дають ніякої офіційної інформації з приводу своїх стосунків. До слова, в інтерв'ю Аліні Шаманській телеведучий сказав, що більше не буде виставляти напоказ своє особисте життя, тому що більше не хоче "продавати свої стосунки".

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У пошуках відповідей на свої питання шанувальники пішли до колишньої дружини Микити - Даші Квіткової. Вони поцікавили у дівчини, як вона ставиться до його нового роману. Даша була досить лаконічною.

"Головне, щоб він був щасливий. Ну, а у мене багато своїх справ, про які мені хочеться думати", - відповіла Даша.

Варто відзначити, що раніше і самій Квітковій приписували новий роман. У мережі пишуть, що вона зустрічається з екс-"холостяком" Михайлом Заливаком. До слова, саме він приїхав на місце аварії, в яку нещодавно потрапила Даша, і саме він допомагав їй вирішити всі проблеми.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова в інтерв'ю УНІАН розповіла, як стала успішним інфлюенсером, як їй вдається поєднувати роботу і виховання сина, чому вона не боїться хейту, і чи зайняте її серце зараз.

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