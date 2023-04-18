Блогер заявив, що з морськими тваринами все добре.

Український блогер Олег Машуковський вирішив виправдатися за скандальні відео з морськими котиками, через які його звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами. Він записав емоційну промову та заявив, що не хотів обурювати людей та не розраховував на таку реакцію.

Так, блогер виклав у Stories декілька відео, на яких він визнає, що міг образити почуття глядачів. Втім, іноді свою промову Машуковський читав з аркуша або планшету, це можна помітити на деяких моментах відео. Ймовірно, він боявся щось забути.

За його словами, перед тим, як знімати відео з морськими котиками, він нібито дізнався про умови, в яких перебувають морські тварини. Машуковський наголосив, що він не брав їх в "оренду".

Відео дня

"Я себе так заспокоїв, що у тваринок все добре.. Морські котики вони дуже контактні... В мене не було на той момент жодної думки, що це може бути якось ненормально", - заявив Машуковський та повідомив, що він повидаляв відео з тваринами через хейт.

За словами блогера, тільки потім він зрозумів, що його вчинок обурює користувачів мережі. Але йому не подобається, що у ЗМІ та Telegram-каналах почали про це писати. Він стверджує, що не робив нічого поганого, проте нині його почали цькувати.

Виправдання Машуковського за скандал з морськими котиками - відео

Окрім цього блогер показав ще одне відео з морськими котиками. Так він спробував довести, що не "орендував" тварин, адже вони, за словами Машуковського, завжди "гуляють" готелем та вулицею.

На цьому відео морські котики танцюють з тренером. Тварин водять кімнатами та навіть провозять їх ліфтом. За словами блогера, він хоче закрити цю тему та більше не буде давати коментарів.

Скандал в одеському дельфінарії "Немо" - з чого все почалося

Нещодавно у мережі почали активно обговорювати дельфінарій та готель при ньому. Користувачів обурили відео, на яких клієнти комплексу нібито брали тварин в "оренду" та знімали із ними жартівливі кліпи для Tik-Tok.

Блогер Машуковський, який теж був на цих відео, згодом усе видалив. Втім, ролики вже "розлетілися" мережею, а тому користувачі почали засуджувати вчинок хлопця та його подруги, а також звинуватили їх у жорстокому поводженні з тваринами.

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