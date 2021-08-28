Новий образ сподобався далеко не всім.

58-річна голлівудська зірка Демі Мур вчергове вразила прихильників не за роками підтягнутим тілом.

Відверту світлину акторка опублікувала в Instagram.

"Червоне спекотне літо", – підписала кадр американка.

Фото у помаранчевому купальнику та з розкішною засмагою і справді викликало в мережі "пожежу". Підписники назвали акторку "гарячою", "сексуальною жінкою", писали, що літо "ще не завершилося". Проте були й ті, хто помітив пластику обличчя зірки.

"О, дитинко, що ти робиш зі своїм обличчям", – відповів користувач bohnenstroh. Проте незадоволеного фаната одразу ж змусили замовкнути, мовляв, ображати зірку в соцмережі – це ганебна річ.

На світлині Мур позувала, прихилившись до стіни, в закритому купальнику із глибоким декольте та тонкими бретельками. Волосся уклала на один бік, демонструючи вилиці.

Демі Мур й раніше радувала своїх фанатів відвертими світлинами.

Чим відома Демі Мур:

Одну з перших ролей зіграла в телесеріалі "Головний госпіталь" (1982-1983). У середині 1980-х років Мур з'явилася в молодіжних фільмах "Вогні святого Ельма", "У всьому винен Ріо" і "З приводу того, що сталося вчора вночі...". У 1988 році вона зіграла першу головну роль у своїй кар'єрі у фільмі "Сьоме знамення".

Після комерційного успіху фільму "Привид" вона зіграла головні ролі у фільмах "Кілька хороших хлопців", "Непристойна пропозиція", "Викриття", "Стриптиз" і т.д. на початку 1990-х років вона стала першою актрисою в Голлівуді з гонораром понад 10 млн за фільм, проте в наступні роки через комерційні невдачі фільмів її кар'єра зазнала значного спаду.

У 1997 році вона зіграла одну з ролей у телефільмі "Якби стіни могли говорити", яка принесла їй номінацію на премію "Золотий глобус".

Автор: Іван Бойко